Azərbaycan çempionatında KÜTLƏVİ SAXTAKARLIQ - AFFA qərar verdi

Aşağı yaş qrupları üzrə Azərbaycan çempionatında kütləvi saxtakarlıq halları aşkarlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin qərarlarında bildirilir.

Sadalanan faktlara əsasən, U-17 Liqasının “Kəpəz” – “Mil-Muğan” matçında qonaq komandanın heyətində lisenziyası olmayan futbolçu iştirak edib. Bundan başqa, U-16 qızlar Liqasında UGİM (Naftalan) – “Əhmədli Yunayted”, U-13 qızlar Liqasında “Qusar” – “Təhsil” FM oyununda qonaqlar, “Mil-Muğan” (İmişli) – “Tomris” (Gəncə), “Qubek” (Balakən) – “Dinamo” (Baləkən), UGİM (Şəki) – UGİM (Qax) matçlarında meydan sahibləri, “Gənclik” (Şəki) – “Qabaqçöl” (Balakən) qarşılaşmasında isə hər iki komanda yaş limitini pozub.

İntizam Komitəsi saxtakarlığa yol verən bütün klublara 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.