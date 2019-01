Azərbaycanlı biznesmen Anar Əliyev Rusiyada qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisənin baş verdiyi anın görüntüləri sosial şəbəkələrin birində yayılıb. Məlumata görə, biznesmen Moskvada dayanacaqdan çıxdığı an naməlum şəxs onun “Lexus” markalı avtomobilinə yaxınlaşıb və atəşə tutub. Ağır yaralanan biznesmen xəstəxanada həyatını itirib.

Qeyd edək ki, Anar Əliyevin “fast-food” şəbəkələrinin sahibi olduğu deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.