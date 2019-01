Azərbaycanda aprelin 11-nə təyin edilmiş prezident seçkilərində müşahidə aparmaq istəyənlərin sayı 168-ə çatıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildirilib.

Bildirilib ki, müşahidəçilərin 36-sı öz təşəbbüsü ilə müraciət edib, 132-i isə qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən irəli sürülüb.

Bütün müraciətlərə müsbət cavab verilib.

Hər gün 4 litr su içsək nə baş verər? - MÜTLƏQ OXUYUN - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.