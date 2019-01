İran İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusunun vertolyot mərkəzində yeni raketin təqdimatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran istehsalı olan yeni raketdən hava döyüşlərində istifadə ediləcək.

İran İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusunun generalı Məhəmməd Əli Cəfəri bildirilib ki, uzunluğu 3096 millimetr olan yeni raket 10 kilometr uzaqlıqdan hədəfi vurmaq imkanına malikdir. Yeni raket İran İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinə təqdim olunub

