OPEK-in baş katibi Azərbaycana səfər edəcək

OPEK-in baş katibi Məhəmməd Barkindo bu həftənin sonunda ilk dəfə Azərbaycana rəsmi səfər edəcək.

Bu barədə Azərbaycan Energetika Nazirliyindən bildiriblər.

17-19 mart tarixlərinə planlaşdırılan səfər zamanı Azərbaycan və OPEK-in cari münasibətləri, OPEK+ sazişi çərçivəsində təşkilatla əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın da təşəbbüskar olduğu OPEK və kartelə daxil olmayan ölkələr arasında daha sıx əməkdaşlıq formatının müzakirə olunacağı nəzərdə tutulur.

Xatırladaq ki, bu, OPEK rəhbərliyinin Azərbaycana ikinci səfəri olacaq. İlk səfər 2011-ci ildə baş tutub. //Trend

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.