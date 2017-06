Bu eyvana ancaq lüt insanlar buraxılır - FOTOLAR (18+)

Ötən il İngiltərədə açılan və 3 ay xidmət göstərən çılpaqlar üçün restorandan sonra medianın diqqəti yenə də adaya köklənib.

Publika.az xəbər verir ki, bu dəfə İngiltərədə çılğın insanlar üçün istifadəyə veriləcək eyvan hazırlanır. Tarixdə ilk olacaq eyvanın maraqlı tərəfi ondadır ki, bura paltarla çıxmaq olmaz. İnsanlar burda tamamilə lüt vəziyyətdə istirahət edir.

Bu həftə açılışı olacaq açıq havadakı eyvanın hündürlüyü 18 metrdir. Eyvanda istirahət edərkən Big Ben, London Eye və Westminster Abbeyi rahatlıqla görmək olur.

Eyvanda istirahət etmək istəyən insanlar açıq havada qaralarkən müxtəlif cür sərinləşdirici içkilərdən içə, maraqlı oyunlar oynaya və ya tramplindən sərbəst tullana bilər.

Könül Cəfərli

