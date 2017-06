Hindistanda doğulan keçi dünya mediasının gündəminə çevrilib.

Publika.az “Daily Mail”-a istinadən xəbər verir ki, V.Çandre adlı fermerin gözsüz doğulan keçisi kənd sakinləri tərəfindən "şər" adlandırılıb.

Fermer etiraf edir ki, keçini ilk dəfə görəndə heyvanın qəribə vahiməli görünüşü onu qorxudub. Eyni zamanda o, heyvanın həyatda qalması üçün əlindən gələni etdiyini deyib.

Baytarlar qəribə görünüşlə doğulan heyvanın anoftalm və nadir genetik xəstəliklə əlaqədar olduğunu deyib.

Könül Cəfərli

