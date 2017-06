Azərbaycan Ermənistanın 12 muzdlu əsgərini ələ keçirdi – Qarabağda döyüşən TERRORÇULAR

“Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarına PKK-nı yerləşdirir. Qarabağda 12 təlim düşərgəsi və 1750 PKK-çı var”.



Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Əsilsiz Erməni İddiaları ilə Mübarizə Dərnəyinin (ASİMDER) rəhbəri Göksel Gülbey deyib.



Onun sözlərinə görə, Ermənistan əfqanlarla PKK-çıları muzdlu əsgər kimi qəbul edir.



“Suriyadan dəstək üçün 400-ə qədər PKK-çı Ermənistana gəldi. Azərbaycanın ölü olaraq ələ keçirdiyi uniformalı 12 cəsəd var. Onların üzərlərində erməni uniformaları var. Lakin Ermənistan bunu qəbul etmir. Onlar PKK-dan gələn muzdlu əsgərlərdir”, - deyə o bildirib.



Asif

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.