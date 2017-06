Abşeron rayonu ərazisində yerləşən “Abşeron” Gənclər Şəhərciyində intihar hadisəsi baş verib. Lent.az-ın əməkdaşının verdiyi xəbərə görə, hadisə ötən gün saat 21.00 radələrində baş verib. Məlumata görə, 26 yaşlı Əli adlı şəxs özünü 11 mərtəbəli yaşayış binasının 7-ci mərtəbəsindən özünü yerə atıb. O, aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerindəcə keçinib.

İntihar edən şəxs özəl şirkətlərdən birində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.