Həmsədrlər Minsk qrupu üzvlərini danışıqlar prosesi barədə məlumatlandıracaq

ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Riçard Hoqland (ABŞ), Stefan Viskonti (Fransa), İqor Popov (Rusiya) iyulun 3-də Vyanada Minsk qrupunun üzvlərini regiona son səfərləri barədə məlumatlandıracaqlar.

Publika.az Apa-ya istinadən bildirir ki, bu barədə həmsədrlərin regiona səfərlərinin yekunlarına dair bəyanatda bildirilir.

Bəyanatda qeyd olunur ki, vasitəçilər nizamlama prosesi ilə bağlı görüləcək işləri müzakirə etmək üçün yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşməyi də planlaşdırırlar.

