Dünya şöhrətli modelyer, uzun illər məşhur “Fendi” qrupunun inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirən Karla Fendi 81 yaşında vəfat edib.

APA-nın RİA Novosti agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, ağciyər xəstəliyi xəstəliyindən əziyyət çəkən K.Fendi bu yaxınlarda xəstəxanadan evə buraxılmışdı.

Karla Fendi son günlərinədək 1925-ci ildə valideynlərinin təsis etdiyi “Fendi” qrupunun fəxri prezidenti olaraq qalırdı.

