Müğənni Ferhat Göçer ötən gün konsertə gedərkən qəzaya düşüb.

Axşam.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən məlumatına görə, sənətçinin avtomobilinə ciddi ziyan dəysə də, xoşbəxtlikdən özü xəsarət almayıb.

Başqa bir avtomobillə Ankaraya gedən Fərhat axşam saatlarında səhnəyə çıxıb və sevənləriylə görüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.