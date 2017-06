Bakı sakinini yük maşını vurub. APA-nın xəbərinə görə, hadisə paytaxtın Pirallahı rayonu ərazisində baş verib. Məlumata görə, 1964-cü il təvəllüdlü Qafarova Rəna Ağaəli qızı Zirə yolunda yük maşını tərəfindən vurulub. Qadın yuxarı baldır sümüyünün açıq sınığı diaqnozu ilə 3 saylı kliniki şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.