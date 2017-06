Moskva və Vaşinqton yeni sanksiyaları müzakirə etdi

Rusiya XİN rəhbəri Sergey Lavrov və ABŞ-ın dövlət katibi Reks Tillerson arasında telefon danışığı baş tutub. APA-nın xəbərinə görə, bu barədə məlumat nazirliyin rəsmi saytında dərc edilib.

“İkitərəfli dialoqun perspektivlərinin müzakirəsi zamanı S.Lavrov, Vaşinqtonun iyunun 20-də tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara toxunaraq, Rusiyaya qarşı bu vasitə ilə təzyiq göstərmək cəhdlərinin xam xəyal olduğunu qeyd edib. Bu cür hərəkətlər onsuzda çətin dövr yaşayan Rusiya-ABŞ münasibətlərini kompleks şəkildə ciddi risk altına atır”, - deyə məlumatda bildirilir.

Lavrov həmçinin, Rusiya tərəfinin münasibətlərin normallaşdırılmasına dair Vaşinqtona irəli sürülən təklifə cavab gözlədiyini qeyd edib.

