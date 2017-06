Bakı-Sumqayıt qatarlarının əvvəlki hərəkət cədvəli - BƏRPA OLUNUR

Biləcəri-Keşlə mənzilinin tək yolunda aparılan təmir işlərinin başa çatması ilə əlaqədar olaraq, 25.06.2017-ci ildən 26.07.2017-ci ilədək Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarının 07.01.2017-ci ildə təsdiq olunmuş hərəkət cədvəli bərpa olunur.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən elektrik qatarlarının hərəkət cədvəlində dəyişikliklər olduqca www.ady.az saytından əldə edə bilərsiniz.

