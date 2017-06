“Qalatasaray” azarkeşlərinə şad xəbər

“Qalatasaray” Mərakeş yığmasının hücumameylli yarımmüdafiəçisi Yunes Belhandanı heyətinə qatmağa çox yaxındı. Apasport.az saytının “NTV Spor”a istinadən məlumatına görə, istanbullular futbolçunu Türkiyəyə gəlməyə razı salıb.

Tərəflər 4 illik müqavilə ilə bağlı razılığa gəliblər. “Qalatasaray” futbolçunun klubu “Dinamo”ya (Kiyev) 8 milyon avro transfer haqqı ödəyəcək. 27 yaşlı oyunçunun özü isə İstanbul nəhəngində ilinə 3 milyon avro qazanacaq.

Futbolçu bazar ertəsi günü Türkiyəyə gələcək və tibbi yoxlanışdan keçəndən sonra müqaviləyə imza atacaq.

Qeyd edək ki, Mərakeş yığmasında 32 oyuna 3 qol vuran Belhanda son mövsümü Fransanın “Nitsa” klubunda icarədə keçirib. Daha öncə “Şalke”yə də icarəyə verilən futbolçu “Dinamo”ya qədər də “Monpelye”də top qovub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.