Yaponiyanın mərkəzi hissəsində 5,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 07.02-də (Bakı vaxtı ilə 02.02-də) qeydə alınıb. Zəlzələnin ocağı çox dərinlikdə olmayıb.

Zəlzələ paytaxt Tokio daxil olmaqla 29 prefekturasında hiss olunub.

Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

