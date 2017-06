Tovuzda zəhərlənmə olub.

APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlumata görə, rayonun Əyyublu kənd sakini, 1988-ci il təvəllüdlü Mədətov Elmar Eldar oölu alkoqol zəhərlənməsi əlaməti ilə Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Ona tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə E. Mədətov yaşadığı evdə spirtli içki qəbul edərək zəhərlənib.

