Argentinanın Mendosa əyalətində sərnişin avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıb.

APA-nın TASS agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə yerinə xilasedicilər və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb edilib.

Bəzi yaralıların vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Qəzanın səbəbləri hələ ki, məlum deyil. Polis ölənlərin sayının artacağını istisna etmir.

