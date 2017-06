Ermənilərin Ağdamın Orta Qərvənd kəndini atəşə tutması nəticəsində yanğın baş verib.

Milli.Az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, düşmən atəşinə məruz qalan kəndin sakini Vilayət Həsənova məxsus tikili və tikilinin içərisinə yığılmış 450 ədəd ot bağlaması yanıb.



Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində yanğının digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb və yanğın söndürülüb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.