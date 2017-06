Cəlilabadda maşın aşıb. Lent.az-ın Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadən məlumatına görə, iyunun 25-də saat 16 radələrində rayonunun Günəşli kəndi ərazisində kənd sakini Taleh Mikayılov idarə etdiyi "Skoda" markalı avtomobili aşırıb və nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.