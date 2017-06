Aralarında uşaqların da olduğu 10 nəfərin bir maşına minməsi görənləri qorxuya salıb.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, qəribə hadisə Gaziantəp bölgəsində yaşanıb. Bir gənc isə maşının içərisində yer olmadığına görə baqajda getməsi insanları daha da qorxudub.

Əşyalarla dolu baqajda gənc oğlan oturmaqda çətinlik çəkib. Hətta bəzən yıxılmaq təhlükəsi belə yaşayıb.

