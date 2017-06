Böyük Britaniyada işə büstqaltersiz gələn qız gözlənilməz qərarla üzləşib.

Publika.az xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın Beverli əhərində 22 yaşlı Keyt Xanna alt paltarı geyinmədiyi üçün işdən qovulub. Bu barədə barmen qız "Feysbuk" səhifəsində status yazıb. O, rəhbərliyin ünvanına səsləndirdiyi təhqiredici sözlərdən sonra özünü alçaldılmış hiss etdiyini bildirib.

Gənc qızın statusuna 1300-dən çox bəyənmə gəlib və çoxları onu təsəlli edib.

