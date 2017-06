Polşa Cənubi Qafqazda fəal siyasətə qayıdır

Polşa Prezidenti Dəftərxanasında nazir Kşiştof Şerski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Polşaya səfərinin yekunları ilə əlaqədar jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, Azərbaycan dövlətinin başçısının ilk səfəri 2008-ci ildə baş tutub.

O deyib: “Biz bu səfəri Polşanın Cənubi Qafqazda fəal siyasətə qayıdışı kimi qəbul edirik. Bu yaxınlarda Prezident Gürcüstanda səfərdə olub. Azərbaycan regionun ikinci ölkəsidir ki, onunla dövlət səviyyəsində danışıqlar aparılır. Bu, Polşanın onun üçün ənənəvi olan xarici siyasət sahəsinə qayıtması, yəni Polşa diplomatiyasının Cənubi Qafqaz regionunda geniş fəaliyyət göstərməsi üçün lazımdır”. (Azərtac)

