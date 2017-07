SSRİ xalq artisti Alla Puqaçova ilə şoumen Maksim Qalkinin Qryaz kəndindəki evinin fotoları yayılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sakit məkanda və yaşıllıqlar arasında yerləşən malikanəni xarici görünüşü ilə yanaşı, interyeri də dəbdəbədən geri qalmır.

Alla ilə Maksimin evindən fotoları təqdim edirik:

Milli.Az

