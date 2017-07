Xoruldamağın qarşısını alan ən TƏBİİ ÜSULLAR - XALQ TƏBABƏTİ

Xoruldamaqdan evdə istifadə edəcəyiniz təbii üsullarla xilas ola bilərsiniz.



Metbuat.az xəbər verir ki, xoruldamağın qarşısını almaq üçün evdə hazırlayacağınız duzlu burun spreyi yardımçı olacaq. Spreyi hazırlamaq üçün ilk olaraq duzu suya əlavə edin və əriyənə qədər qarışdırın. Burun spreyini boş bir sprey qabına qoyun. Burun spreyini hər gecə yatmazdan əvvəl burnunuzun iki deşiyinə 2 ya da 3 damcı tökün. Tıxanıqlığın qarşısını almaq üçün sadəcə 5 gün tətbiq edin. Daha sonra istifadəni buraxın.

Nanə yağı xoruldamağın qarşısını almaq üçün ən çox istifadə olunan vasitələrdən biridir.

Nanə yağı anti-inflamatuar xüsusiyyəti ilə burunda olan iltihabın azalmasına kömək edir. Əgər xoruldamağınızın səbəbi burun tıxanıqlığıdırsa, nanə çayını rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Xoruldamağın müalicəsində istifadə etmək üçün barmağınıza bir neçə damcı nanə yağı tökün və burun deşiklərinizin üzərində xəfif gəzdirin. Nanə yağını buxar formasında da tətbiq edə bilərsiniz. Bunun üçün bir neçə damcı nanə yağını qaynamaqda olan isti suya əlavə edin. Sudan çıxan buxarı içinizə çəkin. Digər istifadə şəkli isə bir damcı nanə yağını bir stəkan suya əlavə edib nanəli su ilə qarqara edin, sonra tüpürün. Qətiyyən udmayın.

Zeytun yağı bir çox sağlamlıq probleminə çarə olduğu kimi xoruldamağın müalicəsinə də yardım edir. Yağdan istifadəyə gəldikdə bir ya da 2 şorba qaşığı zeytun yağına ehtiyacımız var. Hər gecə yatmazdan əvvəl 2 ya da 3 udum için. Xoruldamaqdan qısa müddətə xilas olacaqsınız.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

