Son illər insanlar arasında sürətlə yayılan "Stress çarxı" növbəti yeniliyi ilə yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, milyonların sevdiyi bu vasitənin "Bluetooth" versiyası yaradılıb. "Bluespin" adı verilen bu "Stress çarxı" ağıllı telefonlarla bağlantı yaradaraq, dönmə sürəti və dönmə sayını göstərə bilir.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

