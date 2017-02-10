Seven Azerbaijani Greco-Roman wrestlers in Top 10 of World Rankings

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Date: 10 February 2017 17:46
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Baku, February 10, AZERAC
The United World Wrestling has released its latest rankings for Greco-Roman event, where seven Azerbaijani wrestlers are in Top 10 in their categories.
Rasul Chunayev (66kg) and Hasan Aliyev (71kg) rank third in their categories.
Sabah Shariati is fourth in the 130kg class.
Rovshan Bayramov (59kg), Elvin Mursaliyev (75kg), Rafig Huseynov (80kg) and Islam Abbasov (85kg) are also in Top 10.