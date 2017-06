"Real"ın başqanı Mbappe məsələsinə nöqtə qoydu - GƏLİR?

"Kilian Mbappenin oyununu bəyənirəm. Onunla doğrudan da maraqlanırıq". Fanat.Az xəbər verir ki, bu sözləri "Marka" nəşrinə açıqlamasında Madrid "Real"ının prezidenti Florentino Peres deyib.

Klub başqanı "Monako"nun 18 yaşlı vunderkindini bu yay transfer etməyə hazırlaşmadıqlarını da dilə gətirib: "Real"a böyük ümidlərlə gələn, amma arzuladığı karyeranı qura bilməyən çox ulduz olub. Bizim komandada rəqabət çox güclüdü. Mbappeni transfer etsək, kimi əsas heyətdən sıxışdıracaq? Onu indi alsaq, kimi göndərəcəyik?"

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.