Aktual mövzular: Dollar alış-satışı , Ramazan , Hava , Məzənnə , Neftin qiyməti

"Real"ın başqanı Mbappe məsələsinə nöqtə qoydu - GƏLİR?

"Real"ın başqanı Mbappe məsələsinə nöqtə qoydu - GƏLİR?
12:07 28 İyun 2017
8 İdman
Ölkə mətbuatı
A- A+

"Kilian Mbappenin oyununu bəyənirəm. Onunla doğrudan da maraqlanırıq". Fanat.Az xəbər verir ki, bu sözləri "Marka" nəşrinə açıqlamasında Madrid "Real"ının prezidenti Florentino Peres deyib.


Klub başqanı "Monako"nun 18 yaşlı vunderkindini bu yay transfer etməyə hazırlaşmadıqlarını da dilə gətirib: "Real"a böyük ümidlərlə gələn, amma arzuladığı karyeranı qura bilməyən çox ulduz olub. Bizim komandada rəqabət çox güclüdü. Mbappeni transfer etsək, kimi əsas heyətdən sıxışdıracaq? Onu indi alsaq, kimi göndərəcəyik?"


Fanat.Az

RƏYLƏR

Realın başqanı Mbappe məsələsinə nöqtə qoydu GƏLİR
fanat.az

OXŞAR XƏBƏRLƏR

“Mbappe o pula dəymir”

“Mbappe o pula dəymir”

16 İyun 2017 09:37
Mbappe aprel ayının ən yaxşı oyunçusu seçildi

Mbappe aprel ayının ən yaxşı oyunçusu seçildi

10 May 2017 05:32
Mbappe klubunu seçdi

Mbappe klubunu seçdi

05 May 2017 21:22
Mbappe Messinin rekordunu yenilədi

Mbappe Messinin rekordunu yenilədi

21 Aprel 2017 09:37
Antonio Konte Pirlo məsələsinə nöqtə qoydu

Antonio Konte Pirlo məsələsinə nöqtə qoydu

08 Aprel 2017 00:53
İsa Qəmbərin qaynanası dünyasını dəyişdi

İsa Qəmbərin qaynanası dünyasını dəyişdi

11 Fevral 2017 22:39

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Makedoniya klubuna baxışa yollanan azərbaycanlı kimdi?

Makedoniya klubuna baxışa yollanan azərbaycanlı kimdi?

28 İyun 2017 11:57
"Çelsi", MS və PSJ onun uğrunda mübarizə aparır - FOTO

"Çelsi", MS və PSJ onun uğrunda mübarizə aparır - FOTO

28 İyun 2017 11:47
"Qəbələ"dən ayrılan futbolçu Polşa klubunda

"Qəbələ"dən ayrılan futbolçu Polşa klubunda

28 İyun 2017 11:37
ŞOK iddia: Şahzadə Uilyam FİFA-ya rüşvət təklif edib

ŞOK iddia: Şahzadə Uilyam FİFA-ya rüşvət təklif edib

28 İyun 2017 11:18
"Yuventus"un ulduzu hər kəslə vidalaşdı

"Yuventus"un ulduzu hər kəslə vidalaşdı

28 İyun 2017 11:17
Ermənini məğlub edən idmançımız Avropa çempionu oldu

Ermənini məğlub edən idmançımız Avropa çempionu oldu

28 İyun 2017 11:05
Səlahiyyətlərini aşan rəhbərlərin vicdansız əməlləri
- ARXİV
Ölkələr haqqında qəribə faktlar
- Qırmızı banan, bir il doğum hadisəsi olmayan... - VİDEO
​1 dəqiqəlik VİDEO çək, göndər
- 100 manat sənin olsun - YARIŞ BAŞLADI
Azərbaycanlı general-mayordan qalan
- SON MƏKTUB
"Mən 14 yaşıma qədər dizlərim üstündə yerimişəm, ayaqlarım..."
- Bu MÜSAHİBƏ hamını ağlatdı... / FOTO

Top xəbərlər

Ölkə mətbuatında bugün »

Salyanda dram: intihara cəhd edən gəlinin dayısını maşınla vurdular

28 İyun 2017 12:12

Hadisədən "qiymət” üsyanı

28 İyun 2017 12:08

XƏBƏRDARLIQ: Bəzi bölgələrdə intensiv yağış yağacaq, dolu düşəcək

28 İyun 2017 12:08

İstanbulda QDİƏT XİN rəhbərlərinin iclası keçiriləcək

28 İyun 2017 12:08

Hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək

28 İyun 2017 12:07

"Real"ın başqanı Mbappe məsələsinə nöqtə qoydu - GƏLİR?

28 İyun 2017 12:07

"Azərbaycanın Rusiyadan aldığı silah müdafiə xarakterlidir” - Rusiyalı hərbi ekspert

28 İyun 2017 12:05

Bakı-Şamaxı yolunda sürüşmə təhlükəsi - VİDEO - FOTO

28 İyun 2017 12:05

Azərbaycanlı məşhurların nikasız övladları...

28 İyun 2017 11:59

Emma həyat yoldaşı haqda: "Yorğun-arğın vəziyyətdə evə gəlir. Mən onu nəyə qısqanım?!" - VİDEO - FOTO

28 İyun 2017 11:57

"AzInTelecom" "Azərsu"yu məhkəməyə verib

28 İyun 2017 11:57

Makedoniya klubuna baxışa yollanan azərbaycanlı kimdi?

28 İyun 2017 11:57

Ərdoğanın silahdaşlarına və millət vəkilinə SUİ-QƏSD: Polis hərəkətə keçdi - FOTOLAR

28 İyun 2017 11:53

Moskvada təyyarə fövqəladə eniş etməyə hazırlaşır

28 İyun 2017 11:50

"Çelsi", MS və PSJ onun uğrunda mübarizə aparır - FOTO

28 İyun 2017 11:47

Azərbaycan müdafiə naziri NATO-nun toplantısında iştirak edəcək

28 İyun 2017 11:47

Zakir Həsənov NATO-nun toplantısında iştirak edəcək

28 İyun 2017 11:47

Müdafiə naziri Brüsseldədir

28 İyun 2017 11:43

Qonşular şikayətləndi, evi kiçiltdilər - FOTO

28 İyun 2017 11:42

Milli mətbuatın banisinin doğum günüdür

28 İyun 2017 11:42

Virtual ünsiyyət mədəniyyətsizliyi

28 İyun 2017 11:41

MOSSAD-ın keçmiş casusu Qətər böhranının GİZLİ SƏBƏBİNİ açıqladı: İsrailin maraqları...

28 İyun 2017 11:38

Sonuncu buraxılış imtahanında 60 minə yaxın şagird iştirak edəcək

28 İyun 2017 11:37

"Qəbələ"dən ayrılan futbolçu Polşa klubunda

28 İyun 2017 11:37

Azərbaycan nefti 3% bahalaşıb

28 İyun 2017 11:32

Nazəninin verilişində nələr yaşanıb?

28 İyun 2017 11:29

“Formula 1” çempionu Bakıda nasaz “Jiquli”ni təmir etmək istədi, amma... - FOTO

28 İyun 2017 11:28

Yer kürəsinin 500 milyon ili 1 dəqiqədə - VİDEO

28 İyun 2017 11:27

Azərbaycanda zəlzələ oldu

28 İyun 2017 11:27

Məktəbdə hamilə qadını vəhşicəsinə döydülər - VİDEO

28 İyun 2017 11:27

Tər qoxusundan xilas olmaq ÜSULLARI

28 İyun 2017 11:26

Azərbaycanın cənubunda zəlzələ olub

28 İyun 2017 11:24

Məşhur modelyer qızına toy etdi - FOTO

28 İyun 2017 11:22

Bakıda qadını döyərək öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs Ali Məhkəməyə müraciət edib

28 İyun 2017 11:22

22 yaşlı Leylanın anası: "Alışmışdım qızımın olmasına, getdi..." - FOTO

28 İyun 2017 11:22

Masallıda zəlzələ - 3 bal gücündə

28 İyun 2017 11:22

ŞOK iddia: Şahzadə Uilyam FİFA-ya rüşvət təklif edib

28 İyun 2017 11:18

Bakıda gənc qızın evində naməlum varlıq peyda oldu

28 İyun 2017 11:18

Azərbaycandan Çexiyaya donuz taunu keçib?

28 İyun 2017 11:17

"Yuventus"un ulduzu hər kəslə vidalaşdı

28 İyun 2017 11:17

Aynişan əməliyyat olundu - FOTO

28 İyun 2017 11:12

Millət vəkilini öldürmək istəyən 4 nəfər son anda ələ keçdi

28 İyun 2017 11:12

KİV: “Qazprom” Türkiyə bazarından çıxır

28 İyun 2017 11:12

Anar Heybətovun qızı ilə Qusar gəzintisi - FOTO

28 İyun 2017 11:12

Azərbaycanda zəlzələ

28 İyun 2017 11:12

TAP konsorsiumunun rəhbərliyində YENİ TƏYİNATLAR

28 İyun 2017 11:08

“WhatsApp”-da göndərdiyiniz mesajı silmək ÜSULU

28 İyun 2017 11:06

Ermənini məğlub edən idmançımız Avropa çempionu oldu

28 İyun 2017 11:05

Masallıda zəlzələ olub

28 İyun 2017 11:02

Masallıda zəlzələ oldu

28 İyun 2017 10:58