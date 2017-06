ABŞ-ın Mürrey şəhərində (Kentukki ştatı) “Murray State University” universitetində partlayış baş verib.

APA-nın məlumatına görə, bu barədə universitetin “Tvitter” səhifəsində bildirilir.

“Universitetin “Richmond” zalında partlayış oldu. Hadisə yerinə fövqəladə xidmətlərin əməkdaşları cəlb edilib”, məlumatda deyilir. Sakinlərə hadisə yerinə yaxınlaşmamaq barədə xəbərdarlıq edilib.

İnsidentin təfərrüatları barədə hələ ki, məlumat verilmir.

