Milli Məclisin iki deputatı Londona gedir

Milli Məclisin deputatları Məlahət İbrahimqızı və Qüdrət Həsənquliyev NATO Parlament Assambleyasının (NATO PA) 65-ci illik sessiyasında iştirak etmək üçün oktyabrın 10-da Böyük Britaniyanın paytaxtı Londona yola düşəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO PA-nın illik sessiya çərçivəsində əvvəlcə NATO PA-nın komitə iclasları keçiriləcək. Komitə iclaslarında müxtəlif mövzuları əhatə edən 15 hesabat və yeddi qətnamə layihəsi müzakirə ediləcək. İllik sessiya çərçivəsində son dövrdə görülən işlər, növbəti il üçün fəaliyyət planı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq.

Maliyyə sənədləri təqdim ediləcək. NATO dəyərlərinin qorunması, NATO prinsiplərinə sadiqlik əsas müzakirə mövzuları olacaq. Milli Məclisin deputatları tədbirlərdə müzakirəyə çıxarılacaq məsələlərə münasibət bildirəcəklər.

Səfər oktyabrın 15-də başa çatacaq.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.