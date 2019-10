Daxili İşlər naziri Vilayət Eyvazovun əmri ilə Samux rayon Polis Şöbəsinə xidmət üzrə rəis müavini təyin edilib.



Metbuat.az bildirir ki, Cavid Məmmədov bundan sonra Samux rayon Polis Şöbəsinin xidmət üzrə rəis müavini vəzifəsini icra edəcək. Bildirək ki, C.Məmmədov yeni vəzifəyə kimi Masallı rayon Polis Şöbəsində Cinayət Axtarış Bölməsinin baş əməliyyat müvəkkili vəzifəsində çalışıb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.