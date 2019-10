Rəqsləri ilə hər zaman diqqət cəlb edən Xalq artisti Brilliant Dadaşova yeni videosunu paylaşıb.

Milli.Az aAxşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu dəfə yaxtada oynayarkən çəkilən videosunu İnstaqram "Story"də izləyiciləri ilə bölüşüb.

Müğənnin geyimi də marağa səbəb olub. Belə ki, onun qara çəkmələri və qısa ətəyi diqqət çəkib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.