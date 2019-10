Ronaldo bu hərəkəti ilə türk dünyasının qəlbini FƏTH EDƏCƏK - FOTO

İtaliyanın “Yuventus” klubunun portuqaliyalı futbolçusu Kriştiano Ronaldo Fransa-Türkiyə matçında əsgər salamı verdiyi üçün tənqid olunan türk futbolçu Merih Demirala dəstək olub.

Publika.az xəbər verir ki, türk futbolçunun sözlərinə görə, klubu “Yuventus”un təlim bazasında Ronalda ona əsgər salamı verib.

Qeyd edək ki, AVRO-2020-ni çərçivəsində keçirilən Fransa-Türkiyə matçında türkiyəli futbolçular rəqib qapısına vurulan qoldan sonra sevinclərini “Sülh çeşməsi” əməliyyatına dəstək olaraq əsgər salamı veriblər. Bundan sonra Demiral İtaliyada sərt tənqid olunub və hətta, onun “Yuventus”dan göndərilməsinə çağırışlar edilib.

Xatırladaq ki, Ronaldo “Real”da olarkən “Sevilya”ya atdığı qoldan sonra əsgər salamı vermişdi.

