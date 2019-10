İtaliyanın “Palermo” klubu fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az bildirir ki, APA-nın məlumatına görə, Palermo şəhər məhkəməsi klubun müflis olduğunu rəsmən təsdiqləyib.

1987-ci ildə yaradılan klubun sabiq sahibi Maurisio Dzamparinin oğlu Andrea Dzamparini “Palermo”nun xilası üçün 10 milyon avro təklif edib. Lakin bu məbləğ borcların ödənməsi üçün yetərli olmayıb. Müflislik məsələləri üzrə məhkəmə prokurorların klubun ləğvi ilə bağlı sorğusunu qəbul edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.