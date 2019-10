Çilidə 1 milyona yaxın adam etiraz aksiyalarına qoşuldu - VİDEO

Çilidə ötən həftə metroda gedişhaqqının artırılmasından sonra başlayan etiraz dalğası 7-cü günündə heç kimin təxmin etmədiyi kütlələri meydanlara çıxarıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, paytaxt Santyaqoda İtaliya meydanını dolduran 800 minə yaxın insan Sebastian Pineranın idarə etdiyi hökumətə, ölkədəki bahalılığa və səhiyyə xidmətlərinə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Etirazçıların sayının yaxın zamanda 1 milyonu keçəcəyi ehtimal edilir.





İndiyə kimi aksiyalar zamanı 19 nəfər həyatını itirib, 500-dən çox insan yaralanıb. 2 min 600-dən çox etirazçı isə polis tərəfindən saxlanılıb.

Auqusto Pinoçetin 1990-cı ildə hakimiyyətdən salınmasından sonar ölkədə ilk dəfə fövqəladə vəziyyət elan edilib və təhlükəsizliyə ordu nəzarət edir (təbii fəlakətlər buraya daxil deyil).



