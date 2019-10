Qəbələdə qanunsuz ovla məşğul olan şəxsdən silah götürülüb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Qəbələ Rayon polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz ovla məşğul olan R.Zeynalovdan müvafiq sənədləri olmayan “Bum” markalı tüfəng götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

