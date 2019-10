Mikayıl Cabbarov: "Biz sahibkarlara dostluq təklif edirik” - VİDEO

"Biz sahibkarlara dostluq, dost münasibəti təklif edirik. Dostluq da ikitərəfli olmalıdır".



Metbuat.az xəbər verir ki. bu sözləri İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycan Televiziyasının "Həftə" verilişində dövlət-iş adamları münasibətlərini şərh edərkən deyib.



Nazir dövlətin sahibkarlara dəstəyinin davam edəcəyini və tam şəffaf münasibətlərin təmin olunacağını qeyd edib:



"Dostun - sahibkarların hər hansı problemi olduqda hökumətin müvafiq qurumlarının, ilk növbıdə yəqin ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin borcudur ki, həmin problemlə maraqlansın, bunu həll etsin.



Sahibkarın da dost kimi üzərinə düşən vəzifələr var - fəaliyyətini şəffaf qurmaq və dövlətin vergilərini ödəmək. Vəssalam, cənab prezidentin də dediyi kimi başqa öhdəlikləri yoxdur.



Biz öz tərəfimizdəm söz veririk ki, bu dostluğa sadiq olmağa hazırıq və sahibkarları da buna dəvət edirik".

