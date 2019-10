Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva oktyabrın 30-da Böyük Britaniyanın Baş Nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Nikolson ilə görüşüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə AZƏRTAC məlumat yayıb.

