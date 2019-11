Premyer Liqanın dünən keçirilən "Neftçi" - "Qarabağ" matçının 90+5-ci dəqiqəsində zədə alan Ağdam klubunun hücumçusu Mahir Emreli uzun müddətə sıradan çıxıb.

Metbuat.az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, gənc futbolçu 4 həftə yaşıl meydanlardan uzaqda qalacaq. Bu səbəbdən futbolçu Premyer Liqanın bir neçə oyunu ilə yanaşı, Avropa Liqasında APOEL və "Sevilya" ilə səfər matçlarını da buraxmaq məcburiyyətində qalacaq.

