Tamil (Cənubi Hindistan) kino ulduzu Vişal Krişna "Action" filminin çəkilişləri zamanı bir neçə dəfə xəsarət alıb.

Metbuat.az "Asian Age" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktyor bildirib.

"Ümid edirəm ki, buna dəyən film alınıb", - V.Krişna deyib.

Nəşr yazıb ki, Türkiyə və Azərbaycanda çəkilən filmdə Hindistan kinosunun ən maraqlı səhnələrindən bəziləri lentə alınıb.

Məlumata görə, film yaxın aylarda nümayiş olunacaq.

(report)

