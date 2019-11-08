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Türkiyə millisinin heyəti açıqlandı

Türkiyə millisinin heyəti açıqlandı
22:23 8 Noyabr 2019
43 İdman
Ölkə mətbuatı
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Türkiyə millisinin Avro-2020-nin seçmə mərhələsində İslandiya (14 noyabr) və Andorra (17 noyabr) ilə oyunlar üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlanıb.

Publika.az Türkiyə Futbol Federasiyasının saytına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Şenol Güneş aşağıda adları qeyd olunan futbolçulara dəvət göndərib:

Qapıçılar: Mert Günok ("Başakşəhər"), Gökhan Akkan ("Rizəspor"), Sinan Bolat ("Antverp"), Uğurcan Çakır ("Trabzonspor")

Müdafiəçilər: Zeki Çelik ("Lill"), Nazım Sangare ("Antalyaspor"), Çağlar Söyüncü ("Lester"), Kaan Ayhan ("Fortuna" Düsseldorf), Merih Demiral ("Yuventus"), Ozan Kabak ("Şalke"), Mert Çetin ("Roma"), Umut Meraş ("Le Havre"), Hasan Ali Kaldırım ("Fənərbaxça!)

Yarımmüdafiəçilər: Cengiz Ünder ("Roma"), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (hamısı "Fənərbaxça"), Efecan Karaca ("Alanyaspor"), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (hər ikisi "Başakşəhər), Okay Yokuşlu ("Selta"), Yusuf Yazıcı ("Lill"), Emre Kılınç ("Sivasspor"), Hakan Çalhanoğlu ("Milan"), Ömer Bayram ("Galatasaray")

Hücumçular: Burak Yılmaz ("Beşiktaş"), Cenk Tosun ("Everton"), Enes Ünal ("Valyadolid")

Xəbərin orijinal ünvanı: https://publika.az/news/idman/295601.html
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Türkiyə millisinin heyəti açıqlandı
publika.az

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