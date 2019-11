Brilliant Dadaşova məclislərdən birində lentə alınan videosu sosial mediada yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artistinin geyimi müzakirələrə səbəb olub. 54 yaşlı sənətçi qara transparan və uzun yarıqlı paltar geyinib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

