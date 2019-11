Çimərlik futbolu üzrə FIFA referisi İnqilab Məmmədov Paraqvayda keçiriləcək dünya çempionatının final mərhələsinin oyunlarına təyinat alıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Braziliya – Oman görüşünün hakimi İnqilab Məmmədov olacaq.

Bu qarşılaşma noyabrın 22-də keçiriləcək.

Qeyd edək ki, noyabrın 21-də start götürəcək mundial dekabrın 14-də başa çatacaq. (Apasport.az)

