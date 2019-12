"Barselona" La Liqada növbəti oyuna çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kataloniya klubu 17-ci turda səfərdə "Real Sosyedad"la qarşılaşıb.

Matç 2:2 hesabı ilə başa çatıb. Bu nəticədən sonra Ernesto Valverdenin komandası 35 xalla 1-ci pillədə qərarlaşıb. "Real" 34 xalla (15 oyun) 2-ci, "Sevilya" 31 xalla (16 oyun) 3-cüdür

