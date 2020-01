"Qarabağ" komandasından ayrılan Riçard Almeydanın yeni klubu məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin üzvü karyerasını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin “Baniyas” klubunda davam etdirəcək. 31 yaşlı futbolçu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.



Qeyd edək ki, 2012-ci ilin iyunundan “Qarabağ”da çıxış edən Riçard Almeyda 2018-ci ilin yayında “Astana”ya keçib. 2019-cu ilin yanvarında Ağdam təmsilçisi onu 1 illik icarəyə götürüb.

