İspaniya La Liqasında 26-cı tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son oyununda "Real" "Barselona"nı qəbul edib. Madrid klubu "El Klassiko"da 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

"Real" - "Barselona" - 2:0

Qollar:Vinisius Junior, 71, Mariano Diaz, 90

Bu qələbə ilə xalını 56-ya çatdıran Zinəddin Zidanın komandası turnir cədvəlində liderliyə yüksəlib. "Barselona" 55 xalla 2-ci, "Sevilya" 46 xalla 3-cüdür.

