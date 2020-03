Zahid Oruc parlament komitəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zahid Oruc Milli Məclisin İnsan hüquqların komitəsinin sədri seçilib.

Qeyd edək ki, Zahid Oruc həm də Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sədridir.

