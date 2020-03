“Roma” Avropa Liqasının oyunu üçün İspaniyaya buraxılmır

Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsində “Sevilya”nın rəqibi olan “Roma” səfər oyununa yollanmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi mərhələnin qarşılaşması üçün İspaniyaya getməyəcəyini açıqlayıb.

Klubun mətbuat xidməti tvitter səhifəsi vasitəsilə bildirib ki, səlahiyyətli qurumlar “canavarlar”ın təyyarəsinin İspaniyaya enməsinə icazə vermirlər. Buna səbəb kimi İtaliyada koronavirus xəstəliyinin kəskin şəkildə yayılması göstərilib.

Qeyd edək ki, “Sevilya” – “Roma” matçı sabah “Ramon Sançes Pisxuan” stadionunda oynanılmalıdır. UEFA görüşün azarkeşsiz keçirilməsinə qərar verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.