“Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş əraziləri haqqında” qanun layihəsinin qəbul edilməsinə ehtiyac var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu parlamentin bu gün keçirilən iclasında Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədr müavini Qüdrət Həsənquliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, əraziləri işğal edilən bir çox dövlətlər belə bir qanun qəbul edib: “Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu qanunun qəbul edilməsinə çox böyük ehtiyac var”.

